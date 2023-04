Suicide Squad : le jeu est encore repoussé, cette fois-ci à 2024, faut-il s'inquiéter ?

Cette fois-ci, c'est officiel : Suicide Squad Kill the Justice League est une fois de plus repoussé, cette fois-ci au début de l'année 2024. L'information avait déjà été donnée par Jason Schreier il y a quelques semaines et le journaliste de Bloomberg avait encore eu les bonnes informations. Le titre de Rocksteady ne sortira donc pas le 24 mai 2023 comme c'était prévu, mais le 2 février prochain, soit un report de 9 mois, une période assez conséquente. De nombreux journalistes et analystes se posent des questions, car repousser autant un jeu n'est plus synonyme de peaufinage ; on est véritablement dans des changements de fond. On se rappelle que le dernier State of Play en février dernier avait refroidi de nombreux joueurs, qui ne s'attendaient pas à voir un jeu-service. Certains l'avaient même comparé à Fortnite, ce qui a évidemment créer un bad buzz autour du jeu. Que se passe-t-il chez Rocksteady ? Craint-on un lancement déjà condamné comme ce fut le cas avec le Forspoken de Square Enix ? Lui aussi sujet à de nombreux mauvais retours tout au long de sa campagne de communication. Il se pourrait bien que les développeurs procèdent à de gros changements, sauf que 9 mois n'est évidemment pas suffisant pour changer la nature complète du jeu. Dans tous les cas, ce n'est pas bon signe...





Waouh, nouveau coup dur pour Suicide Squad Kill the Justice League. Le jeu est repoussé à février 2024. Soit 9 mois de dev supplémentaire. Je sais pas ce qui se trame, mais j'espère que ce n'est pas pour changer la nature du jeu, suite aux mauvais retours du State of Play... :/ pic.twitter.com/BTVSyayQLW — Maxime CHAO (@MaximeChao) 13 avril 2023