Les co-fondateurs de Rocksteady ont ouvert leur nouveau studio à quelques jours de la sortie de Suicide Squad

Hundred Star Games. Sefton Hill et Jamie Walker avaient en effet claqué la porte du studio en 2022 suite aux reports incessants de Suicide Squad Kill the Justice League pour partir vers de nouveaux horizons. Leur nouvelle entité a déjà un site officiel qui annonce déjà la couleur : une centaine de personnes maximum sera recrutée pour développer des AAA, le tout en étant basé à Londres. Les nouveaux patrons souhaitent créer un espace de travail sein, bienveillant, capable de soutenir et de créer des liens forts avec ses employés ; un discours qui s'éloigne eds accusations de toxicité dont a été accusé le studio il y a plusieurs année. Le site Polygon annonce que de nombreux employés de Rocksteady ont pris la poudre d'escampette pour rejoindre un studio mystère. Avec l'ouverture de Hundred Star Games, on pourrait croire au timing parfait...