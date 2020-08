Rocksteady (Batman Arkham) : le studio prépare un jeu Suicide Squad

La rumeur bruissait depuis quelque temps déjà, mais aujourd'hui les choses sont confirmée. Rocksteady a officiellement annoncé être en train de travailler sur un jeu Suicide Squad. Rappelons que Warner Bros. Interactive avait déposé plusieurs marques qui ne laissaient pas vraiment place au doute, à l'image de "Suicide Squad Game" " Suicide Squad Kill the Justice League" ou encore "Gotham Knights". Pour l'instant, le studio de borne à nous informer que le jeu est en cours de développement, tandis que l'image choisir sur le Tweet représente l'Homme d'acier. On attend de plus amples informations sur le jeu pour le 22 août prochain.