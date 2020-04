Superman : un jeu serait bel et bien dans les tuyaux mais le mystère reste entier

Si l'on sait que Rocksteady Studios, la firme anglaise derrière la talentueuse saga Batman Arkham, travaille bien sur un gros jeu vidéo, une chose est désormais sûre : il ne s'agit pas d'un projet Superman. L'entreprise avait déjà démenti sèchement la rumeur mais les fans ne désespèrent pas, croisant inlassablement les doigts pour que Clark Kent et son alter-ego nous parviennent sous la forme d'un titre moderne.Et si l'auteur de l'article, qui affirme tenir son information auprès "de plusieurs sources", confirme bel et bien que ce n'est pas Rocksteady qui est sur le coup, aucun autre détail n'est donné : "rien n'est encore confirmé", rajoute-t-il même.Il y a quelques mois émergeait pourtant l'existence de plusieurs jeux avortés Superman, parfois très ambitieux : des artworks, des idées de gameplay et des éléments l'univers étaient même dévoilés, tous étant accessibles à cette adresse . Il faut dire que le super-héros et ses aptitudes hors-du-commun sont très difficiles à adapter dans le Dixième Art : l'un des problèmes relevés dans les projets précédemment mentionnés résultait de l'incapacité des moteurs actuels à afficher efficacement l'environnement, Superman se déplaçant tout simplement... trop vite. Peut-être que la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X sauront répondre à ce fâcheux souci technique.Au passage, notons que toujours selon le site GWW, le studio québécois Warner Bros. Montréal plancherait actuellement sur un reboot de la saga Batman Akrham, s'inscrivant dans un nouveau DC Universe et s'appuyant sur des missions jouables en coopération. Si l'affaire vous intéresse, nous vous conseillons de cliquer juste là pour en lire tous les détails, à prendre évidemment avec des pincettes.