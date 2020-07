Warner Bros. Interactive : Microsoft serait intéressé par un rachat, premières rumeurs

groupe AT&T, propriétaire de la Warner Bros., souhaite se séparer de sa branche vidéoludique, la Warner Bros. Interactive Entertainment : cela comprend une dizaine de studios comme Rocksteady Entertainment (Batman Arkham), Avalanche Software (le prochain Harry Potter en open-world), Monolith Productions (F.E.A.R.), TT Games (les jeux LEGO) mais également toutes les antennes Warner Bros. Games en Amérique du Nord comme celle de Montréal, qui plancherait actuellement sur le nouveau Batman.



Bref, il y a du monde et l'acquisition d'autant d'organisations serait un atout considérable : jusqu'à présent, la CNBC a déclaré que Activision-Blizzard, Electronic Arts et Take-Two étaient intéressés par le rachat... jusqu'à ce que The Information précise de ses sources que Microsoft était lui aussi dans les starting blocks.



Et à vrai dire, c'est tout à fait probable. Le géant américain, qui possède largement le portefeuille pour se faire un tel cadeau, a déjà précisé sa politique d'expansion : dernièrement, l'entreprise a fait l'acquisition de plusieurs studios majeurs (Ninja Theory, Undead Labs, Turn10, etc.) pour gonfler le nombre de ses exclusivités et pourrait bien ne pas s'arrêter là. Posséder la Warner Bros. Interactive Entertainment serait une force de frappe considérable : pour autant, notons que les différentes franchises comme Batman, La Terre du Milieu, LEGO et tout le tintouin resteraient bien dans le portefeuille de la maison Warner Bros. (et donc du groupe AT&T) et n'appartiendraient pas uniquement au racheteur. En d'autres termes, cela permettrait à Microsoft de disposer de studios déjà formés et qualitatifs au lieu de passer par la case départ, soit un raccourci... non négligeable.



Bien sûr, on attendra le fin mot de l'histoire avant de s'emballer : pour le moment, rien n'est même dit officiellement.





