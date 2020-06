Injustice / Mortal Kombat : NetherRealm recrute pour la PS5 et la Xbox Series X

Même si NetherRealm Studios continue d'étoffer le contenu de Mortal Kombat 11, ça ne l'empêche pas de préparer l'arrivée de la série sur les machines next-gen. D'ailleurs, le studio a récemment posté une offre d'emploi où il annonce être à la recherche d'un ingénieur graphique. En collaboration avec l'ingénieur principal, il sera en charge des nouveaux outils qui permettront au prochain épisode d'atteindre une qualité visuelle digne de la Xbox Series X et de la PS5. Plus intéressant, cette offre d'emploi concerne également Injustice. On rappelle qu'Injustice 2 est sorti en 2017, et l'édition Légendaire en 2018. Depuis, plus rien.Il sera intéressant de voir si les épisodes à venir seront cross-gen, ou s'ils seront exclusifs à la next-gen. Récemment, Capcom (Resident Evil Village) ou encore Bethesda Softworks (GhostWire Tokyo et Deathloop) ont décidé de faire all-in sur les prochaines machines, afin d'exploiter pleinement leurs capacités tout en s'épargnant des restrictions sur le plan technique. Finalement, peut-être que nous verrons un peu moins de jeux cross-gen que lors du passage PS3-Xbox 360 / PS4-Xbox One.