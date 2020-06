Injustice Gods Among Us : le jeu est gratuit, voici comment le récupérer

Jusqu'au 26 juin prochain, Warner Bros. Interactive offre Injustice : Gods Among Us Ultimate Edition à tous les joueurs Steam. Pour profiter de l'offre, il suffit de se rendre sur la page idoine de la plateforme de Valve Software, et d'effectuer l'achat au tarif de 0€. Basé sur l'univers DC, ce jeu permet d'incarner tous les héros les plus connus comme Batman, Wonder Woman, Superman ou encore le Joker afin de se lancer dans des bastons bien violentes. Mieux, la version PC du jeu est particulièrement réussie, et six personnages sont d'ailleurs exclusifs à cette Ultimate Edition sur Steam.