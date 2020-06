Resident Evil Village : pourquoi le jeu ne sortira que sur les consoles next-gen et PC ? Un insider avance une explication

(1/3) Okay, I got some clarification on why they made RE8 next-gen only, when it was cross-gen previously. With the updated graphic fidelity overhaul they're doing (still in progress), the way RE8 was designed lead to past-gen consoles having a lot of pop-in/long texture loads/ — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 13 juin 2020

(3/3) certain scenes. So they decided to drop the last-gen versions of the game to make it so the game had no loading at all (not limited by last gen hardware) and push the graphic overhaul further without the limitations of last-gen tech in mind. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 13 juin 2020

AestheticGamer, l'homme à qui l'on doit la plupart des rumeurs concernant Resident Evil Village, était pourtant formel : Capcom avait décidé d'en faire un jeu cross-gen. Pourtant, au moment de l'annonce, ni la Xbox One, ni la PS4 ne sont mentionnées. Les développeurs ont finalement fait le choix de ne sortir le titre que sur les machines next-gen. Après avoir pris des renseignements auprès de ses sources, l'insider a apporté quelques précisions."Parfait, j'ai obtenu quelques clarifications qui expliquent pourquoi Resident Evil Village sera un jeu exclusivement next-gen, alors qu'au départ, il devait être cross-gen, indique-t-il sur Twitter. Avec la qualité graphique qu'ils souhaitent atteindre, la façon dont le jeu est conçu a conduit - sur les consoles de la génération actuelle - a des soucis de clipping, de chargement des textures, sans parler des longs temps de chargement entre les différentes zones du Village."Avant d'ajouter : "Compte tenu que l'accent est mis sur l'exploration, [développer le jeu sur Xbox One et PS4] les aurait empêchés de réaliser certaines scènes comme ils le souhaitaient. Du coup, ils ont décidé de laisser tomber cette version pour en faire un jeu sans aucun temps de chargement et mettre le paquet sur l'aspect graphique sans la moindre restriction technique."Même si Capcom n'avait absolument rien promis, nul doute que les fans de la série, qui n'avaient pas l'intention d'investir tout de suite dans une nouvelle console, risquent de grincer des dents. Et sur le plan financier, se couper de la Xbox One et de la PS4, c'est osé. Quoi qu'il en soit, la sortie de Resident Evil Village sur Xbox Series X, PS5 et PC est prévue pour 2021.