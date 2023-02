Resident Evil Village : le VR Mode est lancé avec la sortie du PSVR 2

Avec la sortie du PSVR 2 aujourd'hui, certains grands jeux proposent une compatibilité avec le nouveau casque de la PS5. C'est le cas de Resident Evil Village qui avait teasé l'arrivé de ce mode en réalité virtuelle depuis plusieurs mois déjà. Celles et ceux qui ont le coeur accroché vont pouvoir faire ou refaire l'aventure complète avec le casque VR vissé sur la tête, d'autant que les possesseurs du jeu peuvent en profiter gratuitement via une mise à jour. Un, nouveau trailer avec du gameplay a été publié par Capcom, permettant de se faire une meilleure idée des possibilités offertes par le PSVR 2 et ses manettes Sense. On peut en effet interagir avec l'environnement avec des mouvements naturels, comme le fait de bloquer les attaques ennemies en levant les bras devant son visage, de recharger les armes à feu de manière réaliste et d'explorer les environs en tenant une carte à la main. Cerise sur le gâteau, il est aussi possible de manier deux armes à la fois, ranger et récupérer des objets dans le manteau d'Ethan, mais aussi déverrouiller des portes ou soigner des blessures avec des flacons de médicaments. Propre.