Resident Evil Village Gold Edition : voici l'ultime trailer pour l'extension "Les Ombres de Rose"

Le Resident Evil Showcase ne pouvait pas faire l'impasse sur Resident Evil Village : Gold Edition, et plus particulièrement l'extension solo "Les Ombres de Rose". Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, on rappelle que ce DLC sera consacré à Rose, la fille d'Ethan et de Mia Winters. Comme nous vous l'avons expliqué dans notre preview , elle devra pénétrer dans la conscience du Mutamycète pour se débarrasser des pouvoirs qui l'empêchent de mener une existence normale.Cette campagne addtionnelle sera contenue dans le pack "Winters" qui contiendra d'autres joyeusetés telles qu'une vue à la troisième personne, ou encore des nouveaux personnages pour le mode "Mercenaires". La sortie de Resident Evil Village : Gold Edition est programmée pour le 28 octobre prochain sur PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et même Nintendo Switch via le Cloud. D'ailleurs, l'add-on "Winters" n'arrivera pas avant le 2 décembre sur la console hybride de Kyoto.