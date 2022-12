PSVR 2 : Resident Evil 8 Village sera au lancement du casque de Sony, voici les nouveautés de prévu

Capcom a répondu présent pour faire partie des soutiens du PlayStation VR 2 au moment de sa sortie. En effet, l'éditeur japonais nous annonce que son jeu Resident Evil 8 Village fera partie des titres disponibles à la sortie du casque de réalité virtuelle de Sony Interactive Entertainment, le 22 février 2023. Mieux, toutes les personnes possédant déjà le jeu sur PS5, quelle que soit l'édition, pourront y jouer gratuitement via une mise à jour à télécharger. Ce mode en réalité virtuelle prend en charge l'intégralité de la campagne principale, comme ce fut le cas avec Resident Evil 7. Capcom précise par ailleurs que ce mode VR utilise l'écran HDR 4K, le suivi oculaire et le son 3D pour que l'expérience soit la plus intense possible. Une bonne occasion de redécouvrir le château de Lady Dimitrescu comme si on y était. Côté gameplay, il est indiqué que grâce aux nouvelles manette, les PlayStation VR2 Sense, il sera possible de se protéger en levant les bras, mais aussi repousser les ennemis trop collants. Capcom promet aussi des armes plus réalistes dans ce mode VR, via le maniement à deux mains des armes et les mouvements naturels pour recharger les armes à feu et brandir le couteau. On a hâte de tester ça.