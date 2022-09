Resident Evil 8 Village, 7, 2 et 3 arrivent sur Nintendo Switch grâce au Cloud

Les utilisateurs de la Nintendo Switch peuvent remercier le ciel, et Capcom par la même occasion, l'ensemble des derniers Resident Evil sorti sur PC, PS4 et Xbox One il y a quelques années va également faire l'objet d'un portage sur la console hybride de Nintendo. Forcément, la question légitime qui se pose, c'est de savoir comment une console aussi limitée technologiquement va être capable de faire tourner des jeux aussi gourmands que Resident Evil VII, Resident Evil 7 Village, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake ? Par la technologie du Cloud tout simplement, cette astuce qui va permettre de soulager la Nintendo Switch quand il sera question d'afficher les graphismes de cette saga d'horreur. Cela n'empêchera pas ces versions d'être diminués visuellement, et le trailer qui accompagne cette annonce nous permet de bien le constater. C'est le prix à payer quand on n'a qu'une Nintendo Switch à la maison et qu'on refuse de passer à la next gen.Autrement, c'est Resident Evil 8 Village qui sera le premier à débarquer sur ce nouveau hardware, le 28 octobre 2022 très précisément, tandis que tous les autres Resident Evil sortiront plus tard dans l'année. Capcom en profite pour nous faire savoir qu'une démo de ce Resident Evil 8 Village en version Cloud est disponible en streaming dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Cette démo permet aux joueurs de tester leurs connexions internet sur le jeu pour une durée limitée. Et si jamais vous êtes convaincu après avoir essayé la démo, sachez qu'il est possible de précommander ou acheter le jeu complet via la même application.