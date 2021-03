Resident Evil Village : le jeu annoncé sur Stadia, Resident Evil 7 aussi

Manifestement, Capcom a décidé de mettre le paquet pour les 25 ans de Resident Evil. En effet, en plus du reboot Resident Evil : Welcome to Raccoon City (qui sortira dans les salles obscures américaines le 3 septembre 2021), de la bêta ouverte destinée à Resident Evil Re:Verse (qui aura lieu du 8 au 11 avril), et du Resident Evil Showcase programmé le mois prochain, l'éditeur japonais annonce à présent que Resident Evil Village et Resident Evil 7 : Gold Edition débarqueront prochainement sur Stadia.Plus concrètement, Resident Evil 7 : Gold Edition arrivera le 1er avril et sera gratuit pour les membres Pro du service de Google. Et comme vous l'aurez sans doute déjà compris, l'ensemble des DLC déployés après la sortie du jeu en 2017 (notamment les Vidéo Interdites Vol. 1 & 2) seront inclus d'office.Quant à Resident Evil Village, il pointera le bout de son nez en même temps que les autres versions (le 7 mai, donc), sachant que ceux qui le précommanderont avant le 21 mai se verront remettre une Premiere Edition de Stadia. Cette dernière contiendra le survival horror de Capcom, une manette Stadia, et un Chromecast Ultra ; tout ça pour le prix du jeu. C'est bien noté.