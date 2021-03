Resident Evil : enfin un titre définitif pour le film reboot, on en sait plus sur le scénario

Alors que Netflix produit actuellement la série en CGI Resident Evil Infinite Darkness ainsi qu'une autre en prises de vue réelle centrée sur les filles d'Albert Wesker, la célèbre saga de Capcom doit encore révéler un autre projet : un nouveau film au cinéma, rebootant totalement les longs-métrages de Paul W.S. Anderson. Lors d'une interview avec IGN pendant l'édition digitale du SXSW online, le réalisateur Johannes Roberts ( The Door, 47 Meters Down) s'est laissé aller à quelques déclarations : le titre officiel du film sera donc Resident Evil : Welcome to Raccoon City, et son histoire adaptera celle des deux premiers jeux de la saga. On ne sait pas encore comment celle-ci sera traitée mais on devrait donc retrouver les lieux emblématiques du Manoir Spencer et du comissariat, ainsi que des têtes mythiques comme Chris Redfield ou Leon Kennedy.



En attendant un premier trailer, on rappelle que Resident Evil Welcome to Raccoon City sortira en salles obscures le 3 septembre 2021... aux Etats-Unis. Pour ce qui est de la France, on attend encore les détails.