Resident Evil Infinite Darkness : on tient enfin une date pour la série Netflix en CGI, un gros trailer pour aller avec

Cette année sera définitivement inscrite sous le signe d'Umbrella. Après un Resident Evil Village tout à fait sympathique - d'ailleurs, avez-vous jeté un œil à notre test ? - l'iconique saga de Capcom s'apprête à revenir... sous la houlette du Septième Art. Et pas qu'un peu, jugez plutôt : il y aura un film reboot du nom de Resident Evil Welcome to Raccoon City au cinéma, une série en live-action produite par Netflix et une autre en CGI, nommée Resident Evil Infinite Darkness, qui sortira également sur la fameuse plateforme vidéo américaine. C'est de celle-ci dont il est question aujourd'hui puisque l'on a, de un,(on a un même une chauve-souris zombie, c'est dire) et, de deux, une date de sortie.pour tous les abonnés du célèbre service cinématographique. Pour rappel, on y suivra une histoire canonique (qui s'inscrit donc officiellement dans toute l'histoire officielle des jeux vidéo) où Léon et Claire devront contrer une nouvelle épidémie. Le premier sera notamment à la Maison Blanche :Ce n'est pas la première fois que Capcom donne carte blanche pour des films d'animation Resident Evil : nous avions déjà eu l'opus Degeneration en 2008, qui se déroulait dans un aéroport avec Jill Valentine, puis Damnation en 2012, qui faisait le pont entre Resident Evil 5 et 6. Avec Infinite Darkness,Pourquoi pas : croisons les doigts pour qu'il ne s'agisse pas d'une douche froide.