Resident Evil Welcome to Raccoon City : la sortie du film reboot repoussée de quasiment trois mois

Alors que le film Resident Evil : Welcome to Raccoon City était censé sortir dans les cinémas américains le 3 septembre prochain, Deadline indique que Sony Pictures a fait le choix de repousser les festivités au 24 novembre. Compte tenu que l'information n'a pas encore été officialisée, on ignore encore les raisons de ce report. Pour autant, on peut imaginer que le COVID-19 n'est pas étranger à cette décision. Par ailleurs, éviter un face à face avec Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings des studios Marvel (lui aussi prévu le 3 septembre) ne devrait pas forcément déplaire à Capcom et Sony Pictures.Pour ceux qui ne serait pas au courant, on rappelle que Resident Evil : Welcome to Raccoon City est un reboot qui se déroulera pendant les événements de Resident Evil et Resident Evil 2. Réalisé par Johannes Roberts (47 Meters Down,The Door) et écrit par Greg Russo (qui s'occupe également du film Mortal Kombat), il mettra en scène Robbie Amell (Chris Redfield), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Tom Hopper (Albert Wesker), ou encore Lily Gao (Ada Wong).N'oublions pas que du côté de Netflix, ça prépare également Resident Evil : Infinite Darkness, une série en CGI dans laquelle on retrouvera Stephanie Panisello et Nick Apostolides, les deux acteurs qui ont respectivement assuré la performance capture de Claire Redfield et Leon S. Kennedy dans le remake de Resident Evil 2. Jusqu'à nouvel ordre, c'est aussi programmé pour 2021, tout comme Resident Evil Village dont la sortie est fixée au 7 mai sur consoles, PC et Stadia.