Capcom annonce son showcase, les fans réclament Street Fighter 6 et Resident Evil 4 Remake

Introducing the #CapcomShowcase, a new livestreamed digital event bringing you the latest #Capcom game information. Tune in on June 13, 3pm PT for around 35 minutes of news and in-depth updates on previously announced Capcom titles.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz — Capcom USA (@CapcomUSA_) 7 juin 2022

Maintenant que les premières images de Street Fighter 6 et de Resident Evil 4 Remake ont été dévoilées lors du State of Play de Sony Interactive Entertainment, Capcom peut tranquillement annoncer qu'il diffusera son propre showcase dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juin, à minuit. Naturellement, si les fans espèrent que l'éditeur japonais en dira davantage sur les deux jeux cités quelques lignes plus haut, il ne faut pas oublier qu'il a d'autres cartouches en réserve. Par exemple, il y a de fortes chances que Monster Hunter Rise : Sunbreak - dont la sortie est fixée au 30 juin prochain sur Nintendo Switch et PC - réponde présent, tout comme Resident Evil Re:Verse, le fameux mode multijoueur que tout le monde pensait voir débarquer en même temps que Resident Evil Village (2021) avant qu'il ne soit finalement repoussé à deux reprises.Puisque l'on parle de Resident Evil Village, peut-être que l'on aura droit à un nouvel aperçu du mode en réalité virtuelle fraîchement annoncé. Nous n'avons pas non plus oublié Pragmata qui fut officialisé dans le cadre du State of Play de juin 2021, ainsi qu'Exoprimal, un titre essentiellement tourné vers le multijoueur. Si l'on se fie aux dires de Capcom, aucun nouveau jeu ne devrait être annoncé lors de ce rendez-vous dont la durée n'excédera pas les 35 minutes. Mais comme vous le savez, on n'est jamais à l'abri d'un one more thing fracassant.