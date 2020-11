Monster Hunter : le film dévoile un nouveau trailer explosif, ça s'annonce musclé

Réalisé par Paul W.S Anderson, l'homme derrière les adaptations Resident Evil, le film Monster Hunter commence à accentuer sérieusement sa communication après des mois et des mois de teasing. D'ailleurs, la première bande-annonce diffusée donnait le ton - rassurait aussi quelques sceptiques, mais pas tous - et affichaient Milla Jovovich et Tony Jaa en pleine chasse désertique. Mais parce que la Chine est un marché désormais incontournable, et que Tencent Pictures est impliqué dans le projet, un tout nouveau trailer à destination du pays asiatique vient de sortir. Celui-ci arbore un ton plus fun, léger et décalé, n'hésitant pas à miser sur l'humour et l'action grand public : on y voit aussi quelques êtres bien connus de la saga...Notons que le long-métrage sortira très prochainement en Chine, le 4 décembre 2020 : on imagine que les premières critiques ne devraient donc pas tarder à tomber.