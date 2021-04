Resident Evil Infinite Darkness : première bande-annonce horrifique, la date de sortie sur Netflix aussi dévoilée

En attendant la série produite par Netflix et le film reboot, tous les deux en live-action, la saga Resident Evil a une autre friandise à nous offrir en la "personne" d'Infinite Darkness, un long-métrage entièrement en CGI comme Capcom a déjà pu nous donner par le passé. Cette fois-ci, le projet sera exclusivement diffusé sur Netflix et le Resident Evil Showcase de la nuit dernière nous permet donc d'avoir, enfin, un tout premier trailer concret : il sera bel et bien question de zombies et surtout d'horreur dans cette trame s'axant autour de Leon et Claire en pleine... Maison Blanche, en 2006. Un petit aperçu en vidéo ?Au passage, on apprend que Resident Evil Infinite Darkness sera disponible sur la célèbre plateforme de vidéos en juillet 2021, lorsque Netflix mettra à jour son catalogue de façon mensuelle.