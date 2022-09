Onimusha est bel et bien de retour, mais via une série animée sur Netflix, 1ères images

Onimusha va bel et bien revenir sur le devant de la scène, mais pas par le biais d'un jeu vidéo. Du moins, pas encore. En effet, Netflix a profité de son événement "Tudum" pour annoncer plusieurs projets, dont cet Onimusha à venir prochainement. Pas de date, pas de nom complet, mais des premières images pour nous confirmer qu'il s'agira d'une série qui se situe durant l'ère d'Edo. Aucune chance du coup de voir débarquer Jean Réno, mais plutôt un certain Miyamoto Musashi qui va partir à la recherche du légendaire gantelet Oni afin d'aller abattre le démon Genma. Netflix a précisé que la série a fait appel à des procédés modernes mélangeant dessins réalisés à la main et utilisation de la 3D pour un rendu homogène. C’est le studio Sublimation qui est à la tête du projet, avec Shinya Sugai et Takashi Miike au poste de réalisateurs, tandis que c'est l'acteur japonais Toshihiro Mifune qui a servi de modèle pour le personnage de Miyamoto Musashi.Quant au jeu vidéo, on rappelle que la fuite de données il y a deux ans, fin 2020, avait permis d'apercevoir un certain Onimusha New Work dans la liste des jeux prévus chez Capcom . Un listing qui s'est révélé juste depuis ces deux dernières années, ce qui nous pousse à croire que la série animée est là pour remettre la franchise au goût du jour, avant peut-être d'annoncer un nouvel épisode. Quand on voit à quel point la série Cyberpunk Edgerunners a boosté les ventes du jeu Cyberpunk 2077, la méthode est on ne peut plus validée. A moins que ce "New Work" n'était au final que ce side-project prévu sur Netflix depuis le départ... Les spéculations restent ouvertes.