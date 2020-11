Capcom : grosse fuite chez l'éditeur, tous les jeux de 2021 ont fuité !

- Resident Evil Village : le nouvel opus de la saga ne serait finalement pas une exclusivité PS5/Xbox Series mais sortirait bien sur PlayStation 4 et Xbox One. Le tout arriverait en avril 2021, précédé d'une démo jouable gratuite.



- Un nouveau jeu multijoueur Resident Evil du nom Project Highway ou Village Online, qui serait un battle royale.



- Un nouveau projet du nom de “Guillotine” prévu sur Switch en février, et sur d’autres plateformes en mai.



- Un nouveau projet du nom de “Reiwa”, apparemment prévu en mai.



- Un nouveau shooter multijoueur du nom de “Shield”, centré sur le streaming, les streamers et leur audience.



- Ace Attorney : une compilation du nom d’Ace Attorney Collection serait prévue sur PS4 et Switch.



- Monster Hunter Rise : l’exclu Switch arriverait finalement sur PC en octobre 2021. Des démos jouables (dont les plateformes restent à préciser) sortiraient en janvier et mars.



- Monster Hunter Stories 2 : la sortie serait prévue en 2021 sur Switch et PC. Il y aurait du jeu solo mais aussi de la co-op online et même mode PvP. Également, des extensions payantes, des quêtes gratuites post-launch, des microtransactions cosmétiques et une compatibilité avec les amiibos seraient également prévues.



- Resident Evil 4 : une version pour l'Oculus VR serait planifiée.



- Enfin, les codes source de Devil May Cry 2 et Umbrella Chronicles ont été divulgués, avec la photo du DVD originel du premier en prime.



Alors, il y a des trucs qui vous bottent en particulier ?