Resident Evil Village Gold Edition : Capcom rappelle les ajouts dans le trailer de lancement

Parmi les nombreux jeux qui sortent en octobre, il y a ce Resident Evil Village : Gold Edition qui vient s'intercaler au milieu des gros AAA inédits. En effet, avec son extension "Winters" et l'expérience multijoueur Resident Evil Re:Verse en sus, Capcom donne clairement envie aux joueurs qui ont déjà succombé au jeu d'origine il y a un an et demi de se laisser tenter une nouvelle fois, quitte à lâcher 70/80€. C'est d'autant plus vrai qu'il y a également la vue à la troisième personne qui change pas mal de choses, à commencer par la perspective de faire le jeu différemment. Sans oublier le DLC "Les Ombres de Rose" qui va permettre de savoir ce qui s'est passé après l'histoire principale, 16 ans après. Et comme c'est canon, mieux vaut être au parfum pour continuer à explorer cette série qu'est Resident Evil. Bien sûr, le tout est accompagné d'un trailer de lancement que voici.







Vue à la troisième personne

Les joueurs peuvent désormais choisir de parcourir la campagne principale du jeu en vue subjective pour une immersion maximale, comme à sa sortie initiale, ou en "vue à la troisième personne", pour profiter de toutes les animations ajoutées à Ethan Winters lors de sa traversée horrifique du Village et de ses environs.

Chapitre additionnel « Les Ombres de Rose »

Se déroulant 16 ans après les événements de l'histoire principale, « Les Ombres de Rose » poursuit et clôt la saga de la famille Winters. En proie à de certaines difficultés dues à sa condition, Rose Winters plonge dans un royaume de la conscience à la recherche d'un remède à ses pouvoirs bien encombrants. Elle devra affronter ses peurs dans ce monde de cauchemars, en utilisant ses étranges capacités pour échapper et vaincre les ennemis inédits et autres menaces qui cherchent à l'entraîner dans les ténèbres.

Contenu Additionnel « Mercenaires – Nouvelles Missions »

Les amateurs de scoring vont également bénéficier de nouveaux personnages jouables dans le mode « Mercenaires ». Ethan Winters y est en effet rejoint par le légendaire agent du BSAA Chris Redfield, Lord Karl Heisenberg et la comtesse Alcina Dimitrescu. Une fois entrés dans la mêlée, ils déchaîneront les poings dévastateurs de Chris, les dons magnétiques d'Heisenberg et les capacités surnaturelles de Lady Dimitrescu. Chaque personnage possède sa propre palette d'attributs et d’atouts qui l'aideront à se frayer un chemin parmi les ennemis dans ce mode amélioré qui comprend également de nouvelles zones d’affrontement et un ajustement de l'équilibrage.

Resident Evil – Re:verse

Resident Evil Re:Verse arrive également aujourd'hui sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam). Offert aux possesseurs de Resident Evil Village et de Resident Evil Village Gold Edition, ce jeu multijoueur en ligne met à l’honneur certains héros phares de la saga Resident Evil™ qui s'affrontent dans des matchs de quatre à six joueurs. Lorsqu'ils sont éliminés, les personnages se transforment en armes biologiques dotées d'attaques puissantes, parfaites pour se venger de leurs adversaires. Des survivants, des créatures, des niveaux, des costumes et des défis supplémentaires sont prévus lors de mises à jour post-lancement. Pour profiter du jeu, les joueurs doivent s'inscrire pour obtenir un identifiant Capcom et lier leur compte à la plate-forme de leur choix.

Resident Evil Village sur de nouvelles plateformes

Le monde de Resident Evil Village s’étend aujourd’hui aussi à de nouvelles plateformes, avec des versions Mac et Nintendo Switch™ (proposée en cloud) également lancées aujourd'hui.

Prise en charge par les ordinateurs compatibles silicium d'Apple, la version Mac de Resident Evil Village présente un rendu visuel haut de gamme et une fluidité exemplaire rivalisant avec la qualité des PC et des consoles de jeu de dernière génération. Pour plus d'informations sur les machines compatibles, merci de consulter le site officiel.

De son côté, Resident Evil Village Cloud permet aux joueurs de profiter du jeu en streaming via le cloud sans avoir à effectuer d’important téléchargement. Une démo de Resident Evil Village Cloud est disponible dès maintenant, permettant aux joueurs de tester leur environnement réseau avant l'achat.

L'extension Winters est également prévue pour Resident Evil Village Cloud le 2 décembre 2022 et sera lancée pour Mac à une date ultérieure.