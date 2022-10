Resident Evil Village Gold Edition : Capcom annonce une démo sur consoles et PC, le temps est limité

Capcom a profité du Resident Evil Showcase pour annoncer qu'une démo de Resident Evil Village : Gold Edition était dès à présent disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC (1 heure du matin). Cette version d'essai de 60 minutes permet notamment de se familiariser avec la fameuse vue à la 3e personne, sachant que la caméra subjective est également proposée. Si l'on se fie aux informations communiquées par Capcom, l'opération prendra fin samedi à la même heure.Pour mémoire, Resident Evil Village : Gold Edition sortira le 28 octobre prochain sur tous les supports cités plus haut, ainsi que sur Nintendo Switch. Nos premières impressions sur l'extension "Les Ombres de Rose" (qui sera incluse dans le pack "Winters" où figureront également la vue à la 3e personne et les nouvelles têtes du mode "Mercenaires") se trouvent juste là