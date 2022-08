Hiroyuki Kobayashi (Resident Evil 4, Killer7, Devil May Cry 4) quitte Capcom pour les Chinois de NetEase

En poste chez Capcom depuis près de 26 ans, Hiroyuki Kobayashi est l'un des producteurs les plus populaires au Japon. Mais dans un tweet posté cette nuit, l'homme a annoncé son départ pour une nouvelle entreprise : NetEase. Comme expliqué dans son message, son départ s'est effectué le 31 mars dernier, à la clôture de l'année fiscale dans les entreprise de jeux vidéo, et il attend encore un peu avant de détailler ses plans au sein de ses nouveaux employeurs chinois. On imagine qu'il va être garant de grands projets au sein de NetEase Games, avec sans doute un poste au moins aussi important. Si Hiroyuki Kobayashi a commencé comme programmeur chez Capcom pour le premier et le deuxième Resident Evil, il est rapidement passé au poste de producteur. Il est l'homme derrière le virage plus action de Resident Evil 4 avec le choix de la caméra près de l'épaule, ou celui qui a défendu le projet Killer7 avec Suda51 au poste de Game Director, un jeu qui s'est planté commercialement mais qui a permis de gagner de lettres de noblesse de créativité. On lui doit aussi d'autres titres tels que Devil May Cry 4 ( on l'avait interviewé à l'époque ), PN 03, Dino Crisis, Sengoku Basara et le moins réussi Resident Evil 6. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui, vendredi 12 août, date de son 50ème anniversaire qu'il a décidé d'officialiser son entrée chez NetEase.