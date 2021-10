Grasshopper Manufacture : le studio de Suda51 (No More Heroes) racheté par les Chinois de NetEase

Après avoir investi dans le capital de Quantic Dream (à hauteur de 100 millions d'euros), dans celui de Bungie, de Bahaviour et de Jumpship, le Chinois NetEase vient d'annoncer avoir fait l'acquision totale de de Grasshopper Manufacture, la société fondée par le game designer japonais Suda51, connu pour des jeux tels que Killer7, Lollipop Chainsaw, ou la série des No More Heroes. Si le montant du rachat n’a pas été communiqué, on apprend que le rachat a été signé le 31 mai dernier, au moment où le studio célébrait ses 23 ans d'existence, anniversaire qui a vu partir pas moins de 25 employés. Mais en rejoignant les rangs de NetEase, le studio japonais peut espérer à des ambitions encore plus grandes, d'autant que Suda51 a fait savoir qu'ils garderont une liberté totale dans la création de leurs prochains jeux. NetEase sera là pour soutenir financièrement les besoins de Grasshopper Manufacture, qui devrait garder la même ligne éditrice dans la façon de concevoir des jeux vidéo. De quoi rassurer les joueurs qui adhèrent à l'esprit déjanté de Suda51...