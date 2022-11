Alien : des précisions sur le survival horror AAA, NetEase serait à la manoeuvre

Grasshopper Manufacture

Il y a deux jours, Tom Henderson révélait qu' un survival horror aux ambitions AAA basé sur la licence Alien était en développement. Le nom du studio aux commandes du projet n'avait pas filtré, mais l'insider avait promis de poursuivre ses investigations. Et manifestement, ça a porté ses fruits puisque selon le bonhomme , c'est NetEase Games qui serait à la manoeuvre, et plus précisément(No More Heroes, Lollipop Chainsaw, Killer is Dead, Let It Die). Pour mémoire, le studio de Suda51 a été racheté par le géant chinois l'année dernière , celui-ci garantissant aux équipes en place qu'elles conserveraient une liberté totale sur le plan créatif.L'été précédant l'officialisation de cette acquisition, Suda51 avait indiqué que Grasshopper Manufacture avait cinq projets sur le feu, et que l'une de ses volontés était de créer ses propres licences dans les dix années à venir, le studio ayant construit sa renommée sur des franchises ne lui appartenant pas. Un peu plus tard, le boss avait affirmé que trois d'entre elles étaient déjà définies, et qu'une était même en pré-production.Pour en revenir au survival horror Alien, Tom Henderson a précisé que les développeurs comptaient s'inspirer de Resident Evil et de Dead Space, et que l'objectif était de sortir le jeu à la fin de l'année 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC. Comme toujours, il est préférable d'attendre une confirmation en bonne et due forme et de ne pas tirer de plans sur la comète.