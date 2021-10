Capcom veut faire du PC sa plateforme de développement principale, explications

Il y a une dizaines d'années, nombreux étaient les analystes à prévoir la mort du PC, plateforme sujette à du piratage massif au détriment des consoles de salon qui ne cessait de progresser au fil de années. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les vapeurs se sont renversées. A tel point qu'en 2021, certains éditeurs, même japonais, sont en train de se poser de sérieuses questions. C'est le cas de Capcom, qui au cours d' une interview avec le très sérieux Nihon Keizai Shimbun , a fait savoir ses ambitions pour le marché du PC. A en croire Haruhiro Tsujimoto, directeur des opérations chez Capcom, le PC a toutes les chances pour faire jeu égal avec les consoles côté ventes de jeux. Mieux, l'homme prétend que dans quelques années, les ventes de titres PC pourraient représenter pas moins de 50% des ventes de l'éditeur japonais dès la fin de l'année 2022.Il faut dire que l'explosion de Steam ces dernières années a pas mal rebattu les cartes dans le secteur, et Capcom n'est pas la seule entreprise japonaise à changer son fusil d'épaule. SEGA est également un bel exemple en la matière, lui qui s'est aussi spécialisé dans les jeux de stratégie en faisant des partenariats forts avec des studios occidentaux pour certains genres de jeux. Faut-il y une stratégie similaire pour Capcom ? Toujours est-il que ce changement de business model n'est pas anodine et l'annonce au Tokyo Game Show 2021 de l'arrivée de Monster Hunter Rise sur PC le 12 janvier 2022, bien avant d'autres supports pourtant plus lucratives, prouve à quel point les choses sont en train de changer.