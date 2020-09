Resident Evil Infinite Darkness : producteurs et trailer officiel, la série Netflix se dévoile un peu plus

produit et supervisé par Hiroyuki Kobayashi, qui est loin d'être un illustre inconnu puisqu'il s'agit d'un personnage phare de Capcom : il s'agit entre autre du producteur de nombreux jeux - Resident Evil1/4/6, Dragon's Dogma, Devil May Cry 1/4 - mais également de plusieurs films d'animations comme Resident Evil Degeneration, Resident Evil Damnation et Resident Evil Vendetta. Bref, le bonhomme devrait savoir de quoi il parle. TMS Entertainment, studio d'animation japonais, se chargera de produire l'affaire tandis que Quebico se chargera des animations 3D.



En l'occurrence, Resident Evil Infinite Darkness sera donc une série en CGI "une série d’animation originale en images de synthèse" à l'ambiance oppressante. "En ajoutant du suspense dans des scènes d’action explosives, cette série montrera un monde Resident Evil différent de tout ce qui a été vu auparavant", nous déclare-t-on carrément.



Les épisodes seront ainsi diffusés en 2021, à une date précise que l'on ne connait pas encore. Notons qu'à côté de ça, une série Resident Evil en live-action (avec de vrais acteurs, donc) est également prévue dont voici d'ailleurs le pitch officiel. La saga horrifique a encore de beaux jours devant elle...





Ce week-end, Netflix Portugal faisait une sacrée bourde en dévoilant le trailer d'un certain Resident Evil Infinite Darkness : devant le leak, la célèbre plateforme de vidéos a tenu officialiser ce projet franchement croustillant en diffusant, de un, la fameuse bande-annonce et, de deux, quelques informations sur la direction du chantier.