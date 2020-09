Resident Evil Infinite Darkness : Netflix Portugal a fait fuiter le trailer du prochain film en CGI, le voici !

Il arrive parfois que les canaux officiels aillent trop vite en besogne. C'est le cas de Netflix Portugal qui a lâché trop tôt le premier teaser trailer de Resident Evil : Infinite Darkness, qui n'est autre que le nouveau film d'animation réalisé encire une fois en CGI. Cette fois-ci produit par Netflix, ce film nous permettra de retrouver deux personnages bien connus de la série, à savoir Leon S. Kennedy et Claire Redfield qui se retrouvent dans un manoir infestés de zombies, il y va de soi. Avec Resident Evil 8 Village et ce film d'animation, il est certain que Capcom n'a pas fini de miser sur sa série phare qui tente d'être présent sur tous les médias possibles. On espère que cet épisode sera de meilleure facture que le film précédent, Resident Evil Vendetta (2017), qu'on a déjà tous oublié.





