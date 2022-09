Resident Evil 8 Village : on va jouer Rose en vue 3è personne dans le "DLC" Winters

Fort de ses 6.5 millions de copies vendues dans le monde, Resident Evil Village peut clairement bomber le torse au moment de venir au Tokyo Game Show 2022. Capcom a d'ailleurs profité du salon japonais pour revenir sur le DLC "Winters" dans lequel on incarnera Rose Winters, la fille d'Ethan, mais 16 ans après les événements du jeu principal. Notre jeune fille possède des pouvoirs qu'elle cherche absolument à éradiquer et il semblerait qu'il existe un remède à cela. En attendant qu'elle trouve l'antidote, sachez qu'elle pourra étourdir les ennemis, notamment les Mangeurs de Visages, qui ont la fâcheuse tendance à vouloir aspirer l'âme de Rose dès qu'elle baisse sa garde. La sortie de cette extension est attendue pour le 28 octobre sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.