Resident Evil : lieux, période et Virus T, Netflix fait fuiter le pitch de sa série

La ville de Clearfield (Maryland) est longtemps restée dans l'ombre de trois mastodontes visiblement sans rapport - Umbrella Corporatiuon, l'asile abandonné de Greenwood et Washington DC. De nous jours, vingt-six ans après la découverte du Virus T, les secrets de ces trois entités commenceront à émerger dès les premiers signes de l'épidémie.





Les rumeurs autour d'un projet Resident Evil par Netflix courent les rues depuis déjà de nombreux mois : ceci étant, il ne s'agissait justement que de bruits de couloir et il était donc difficile de s'appuyer sur quelque chose de concret. Excellente nouvelle pour nous, public, la plateforme américaine vient tout juste de faire fuiter le pitch de la série en question, apparu un bref instant depuis sa base de données officielle avant d'en disparaître presque aussitôt. Mais vous savez ce que l'on dit : le web n'oublie jamais... et nous voilà donc avec un premier descriptif officiel du scénario.Une adaptation a priori très libre des aventures vidéoludiques, donc, ce qui n'est pas forcément un mal : on attend désormais une bande-annonce concrète qui, on l'espère grandement, ne devrait plus trop tarder. On croise les doigts.