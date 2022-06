Resident Evil 7, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 sont dispos dès maintenant en next-gen sur PS5 et Xbox Series

Sans surprise - puisque la rumeur courait depuis maintenant un moment sur la Toile - Capcom a annoncé lors de son showcase que Resident Evil 7 ainsi que les remakes de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3 étaient dès à présent disponibles en version next-gen sur PC, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Dans le communiqué qu'il nous avait fait parvenir en mars dernier , Capcom précisait déjà que les jeux bénéficieraient d'un rendu visuel améioré, du ray-tracing, d'un meilleur framerate, de l'audio 3D, et même d'une prise en compte des fonctionnalités de la DualSense sur PS5.Enfin, précisons que les détenteurs d'un de ces titres sur PS4 ou sur Xbox One pourront upgrader leur exemplaire gratuitement, un privilège accordé également aux possesseurs de PC.