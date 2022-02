Resident Evil 3 : le remake vient de franchir les 5 millions de ventes

Puisque la période est aux résultats financiers, Capcom a décidé qu'il était pour eux de faire aussi les comptes et l'éditeur japonais a de quoi avoir le sourire, puisqu'il fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 36% et un bénéfice net en hausse de 52%. Monster Hunter Rise, Resident Evil Village et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, tous sont des succès à leur niveau, tout comme Resident Evil Remake qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Le jeu vient en effet de franchir le cap des 5 millions d'unités vendues, soit 2 millions de plus depuis chiffres qu'on avait obtenus en octobre 2020. On est encore loin des 9.3 millions de Resident Evil 2 Remake qui avait réussi à vendre 9.3 millions d'exemplaires, tandis que Resident Evil 7 reste la meilleure performance de la série abev ses 10,6 millions de jeux vendus. Quoiqu'il en soit, Resident Evil reste toujours une valeur sûre auprès des joueurs.