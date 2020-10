Resident Evil 3 : Capcom révèle les ventes, c'est tout de même honnête

Après les très chouettes Resident Evil 7 et Resident Evil 2, Resident Evil 3 fait un peu office de maillon faible. Pourtant, il n'en reste pas moins un très bon jeu d'action aux accents horrifiques, certes plus court et au contenu maigrichon, mais sacrément efficace. Quoiqu'il en soit, commercialement parlant, Capcom peut se réjouir puisque son titre vient de franchir un cap honorifique : celui des trois millions de ventes. Pour un jeu sorti en avril dernier, c'est franchement honnête et cela prouve, encore une fois, que la franchise demeure puissante.D'ailleurs, la saga n'a jamais autant eu le vent en poupe puisqu'en plus de Resident Evil Village qui arrivera sur PS5 et Xbox Series, une série d'animation nommée Infinite Darkness ainsi qu'une autre en live-action sont prévues sur Netflix en 2021. Eh oui, ça cause.