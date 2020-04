Resident Evil 3 : la sortie du jeu célébrée en vidéo, une date pour Jill dans le mode multi

C'est à partir d'aujourd'hui que le remake de Resident Evil 3 est officiellement disponible sur PS4, Xbox One et PC. Pour marquer le coup, Capcom dévoile un court trailer où le Nemesis met déjà la pression à Carlos et Jill. Mais l'information la plus importante à retenir, c'est que l'héroïne intégrera le casting de Resident Evil Resistance le 17 avril prochain. On aurait aimé avoir un aperçu de ses capacités spéciales dans les parties à plusieurs, mais il faudra manifestement faire preuve de patience.On profite de l'occasion pour rappeler que selon certaines rumeurs, Resident Evil 8 pourrait sortir le 28 janvier 2021 . A prendre avec des pincettes bien évidemment, mais compte tenu que Capcom a dégainé deux Resident Evil consécutivement, mieux vaut garder cette hypothèse dans un coin de la tête.