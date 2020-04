Resident Evil 3 : un mod Dino Crisis remplace tous les zombies par des... T-rex

La saga Resident Evil a toujours fait l'objet de nombreux mods farfelus : l'excellent Resident Evil 2 de 2019 était déjà la cible de drôles d'idées comme une vue à la première personne, Captain Marvel en tant que personnage jouable ou l'intégration de Chris Redfield : le remake de Resident Evil 3 ne déroge ainsi pas à la règle et se voit aujourd'hui octroyé d'un mod Dino Crisis.Car oui, à défaut d'avoir le remake tant désiré ( un officieux est actuellement en cours de développement sur l'Unreal Engine 4 en attendant), un fan du nom Darknessvaltier s'est attelé à un patch remplaçant tous les ennemis du jeu par des T-rex ni trop grands, ni trop petits. L'effet est plutôt surprenant et malgré les textures grossières du modèle 3D, il n'a pas manqué de faire sourire la communauté. Le tout peut être téléchargé ici Notons qu'il existe également un mod pour remplacer Jill et Carlos par Dante et Lady de Devil May Cry 5 : ce dernier et Resident Evil 3 partageant le même moteur, le RE Engine, le résultat est particulièrement bien adapté et saisissant