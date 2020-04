Resident Evil 3 : la version Xbox One X boostée par le dernier patch, ça fait du bien

De façon plutôt surprenante,: une petite pénalité pour la mouture Microsoft qui se voit désormais corrigée grâce au dernier patch livré par Capcom. Dans celui-ci,malgré, toujours, quelques chutes lors des cinématiques : Digital Foundry, chaîne YouTube réputée pour ses analyses techniques, s'est justement attelée à un joli comparatif, clair et précis, entre l'avant et après mise à jour.Resident Evil 3 qui, d'ailleurs, vient de livrer ses premiers chiffres de ventes particulièrement satisfaisants malgré cette période de confinement compliquée : on rappelle que la société plancherait actuellement sur un Resident Evil 8 en vue à la première personne (VR à l'appui) et un remake de Resident Evil 4 . Du moins, c'est ce qui se dit.