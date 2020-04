Resident Evil 3 : le point sur les ventes du jeu, un bon démarrage malgré le coronavirus

Le remake de Resident Evil 3 totalise plus de deux millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est en effet ce qu'annonce Capcom par le biais d'un communiqué officiel, où il est précisé que cette performance a été réalisée en cinq jours et qu'elle tient compte bien évidemment des exemplaires digitaux. D'ailleurs, ces derniers représentent la moitié des recettes, coronavirus oblige. A titre de comparaison, Resident Evil 2 (sans épidémie cette fois-ci) avait claqué un joli trois millions en à peine trois jours, avant d'atteindre les quatre au bout d'un mois les cinq début décembre , et les 5,8 en janvier dernier.Aujourd'hui, on apprend que le jeu en est à 6,5 millions, ce qui permet à Capcom de souligner qu'à ce jour, la série compte 95 millions de jeux vendus depuis la sortie du tout premier épisode en 1996. Et ce chiffre a de grandes chances d'être boosté par Resident Evil 8 et le remake de Resident Evil 4 qui font actuellement l'objet de nombreuses rumeurs sur la Toile.