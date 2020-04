Resident Evil 4 : un Remake serait déjà en chantier pour 2022, premières infos

Capcom l'a bien compris : se lancer dans la production de remakes de ses anciennes gloires est une manne financière très intéressante. Preuve en est avec les restaurations complètes de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3, deux grands succès commerciaux si ce n'est critique. Et il faudrait être sacrément dupe pour penser que la firme d'Osaka s'arrête en si bon chemin. Si les rumeurs vont bon train concernant le prochain remake à débarquer par la suite, le site Video Games Chronicle vient de publier un article dans lequel ils affirment la tête haute que Capcom serait actuellement en pleine production du remake de Resident Evil 4, sans doute l'épisode majeur de la saga BioHazard et le jeu qui a tout bonnement révolutionné le jeu d'action avec sa vue caméra à l'épaule, avant que Gears of War ne lui emboîte le pas deux ans plus tard.





Toujours selon Video Games Chronicle, c'est le studio M-Two (qui a déjà participé au remake de Resident Evil 3) qui serait aux commandes de ce projet pour une sortie calée à l'année 2022. On rappelle par ailleurs que M-Two est composé majoritairement d'anciens employés de Capcom et de PlatinumGames, tandis que le nom du studio provient des deux M de Tatsuya Minami et Shinji Mikami, sachant que ce dernier n'est autre que le game director du premier Resident Evil et de Resident Evil 4. Si Mikami a refusé d'intégrer M-Two, il aurait en revanche donné sa bénédiction pour un remake en bonne et dur forme, remake dont les premiers travaux auraient démarré en 2018 et entreraient en pleine production dès maintenant. Toute cela est évidemment à prendre avec des pincettes comme d'habitude, mais coïncidence ou pas, la B.O. de Resident Evil 4 arrive très bientôt en vinyle.