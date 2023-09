Resident Evil 4 Remake : Ada Wong aura sa propre aventure dans un DLC, voici son trailer

Lors de la sortie du remake de Resident Evil 4 en mars dernier, beaucoup de personnes s'étaient offusquées de l'absence de l'aventure avec Ada Wong. Il ne s'agissait évidemment pas d'un oubli, puisque l'idée pour Capcom était de proposer ce bonus en DLC payant par la suite. Chose qui a été confirmée ce soir lors du State of Play de Sony et ctte extension intitulée "Separate Ways". Et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d'en profiter puisque c'est le 2 septembre prochain qu'on pourra découvrir la nouvelle Ada Wong. La femme a changé visuellement et son gameplay a lui aussi été modernisé, grâce notamment à ce pistolet-grappin qui lui permet d'être plus souple dans ses actions, mais surtout de se balancer à travers les gouffres, effectuer des ascensions rapides et plonger dans les profondeurs. Elle peut également manier l'appareil en combat pour affronter ses ennemis au corps à corps et lancer des éliminations à distance. Quant à l'histoire, il s'agira de la même mais sous le point de vue d'Ada Wong, chargée par Albert Wesker de retrouver un matériau mystérieux connu sous le nom de "l'Ambre".La sortie du DLC "Separate Ways" sera disponible à partir du 21 septembre, en même temps que la mise à jour gratuite du mode The Mercenaries.