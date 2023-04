Resident Evil 4 Remake : le DLC "Mercenaries" s'offre un trailer, mais c'est quoi au juste ?

Alors que les ventes de Resident Evil 4 Remake continuent de croître au fil des semaines (4 millions d'exemplaires ont déjà été vendus en 15 jours), Capcom a décidé de déployer le DLC "Mercenaries" afin d'enrichir un peu plus le contenu et permettre à ceux qui ont fini le jeu d'y retourner immédiatement. Mode connu et très apprécié par les fans de la saga Resident Evil, ce mode "Mercenaries" n'est autre qu'une façon de tester leur capacité à repousser des vagues d'ennemis qui arrivent sans cesse. Gérer le flux de zombies, les munitions et adopter une stratégie pour ne pas se faire submerger par ces hordes d'aversaires avides de chair et de sang, chaque partie réussit permet de débloquer de nouveaux personnages jouables, mais aussi des zones de combat inédites. Comme le tout est minuté, sachez qu'il existe des orbes vertes dans les niveaux pour gagner des secondes supplémentaires. Il y a également des losanges jaunes qui permet d'activer le mode massacre, qui permet d'augmenter la puissance de son personnage, comme la puissance de ses attaques et sa vitesse de déplacement. Evidemment, le mode massacre est lui aussi limiter dans le temps, mais au moins, il permet d'obtenir des points supplémentaires et chaque ennemi éliminé dans ce mode fait gagner quelques secondes en plus. Capcom précise au passage que ce Resident Evil 4 Remake proposera ultérieurement (et gratuitement) un mode VR, qui est actuellement en développement sur PS5/PSVR2.