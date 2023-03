Resident Evil 4 Remake : la publicité japonaise par Nippon Animation est fantastique

Si les tests de Resident Evil 4 Remake ont déjà annoncé que le jeu de Capcom sera une valeur sûre à acquérir au moment de sa sortie le 24 mars prochain, une publicité est en train de captiver l'attention de tout Internet. Elle a été postée sur les différents réseaux sociaux de l'éditeur et nous permet d'apprécier le choix de faire référence aux vieux animés des années 80 produits par Nippon Animation. On les connaît en effet pour des oeuvres telles que Heidi, Princesse Sarah, Tom Sawyer et bien sûr Conan Le Fils du Futur, et on reconnaît surtout le coup de crayon de Isao Takahata et de Hayao Miyazaki, qui ont collaboré avec l'entreprise japonais avant d'ouvrir leur studio Ghibli. Dans tous les cas, c'est une chouette idée, très nostalgique dans l'âme et nous rappelle que oui, c'était mieux avant.