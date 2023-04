Resident Evil 4 Remake : voici l'astuce pour zapper un niveau entier et économiser des munitions

Saviez-vous qu'il était possible de zapper un niveau entier de Resident Evil 4 Remake en étant un peu malin ? C'est l'astuce qu'on vous propose pour le dernier grand jeu de Capcom, véritable succès populaire avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus en l'espace de 15 jours d'exploitation. Au début de l'aventure, il y a une scène qui peut être compliquée à gérer quand on démarre le jeu pour la première fois : il s'agit de l'assaut des villageois qu'il faut tenir pendant plusieurs dizaines de minutes. En gros, Leon S. Kennedy doit attendre que les cloches de l'église sonnent pour que tout le village arrête d'être agressif et décide de quitter les lieux, laissant notre policier tranquille. Capcom a cependant placer une astuce qui permet d'accélérer le processus d'attaque, et dond de gagner du temps, et par conséquence de précieuses munitions.Pour ce faire, il suffit d'éviter les premiers villageois et de vous rendre directement dans la première maison avec la porte ouverte. Une fois à l'intérieur, une petite cinématique va se lancer, avec Leon qui va cloisonner la porte avec une barre en bois, tout en empêchant les villageois de pénétrer dans l'enceinte. Il faut ensuite monter à l'étage, passer par une fenêtre et se placer en face du clocher. Avec son arme (tout sauf un shotgun), il suffit de tirer sur les cloches et ainsi faire retentir le son pour déclencher cette fameuse cinématique tant attendue. Simple, efficace.