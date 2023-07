Resident Evil 4 Remake : 5 millions de ventes, et c'est pas fini !

Ce n'est un secret pour personne depuis un moment, les remakes de chaque nouveau Resident Evil est un succès commercial et le quatrième épisode ne dérogera pas à cette règle. Capcom vient en effet de mettre à jour ses chiffres et on apprend que Resident Evil 4 Remake a déjà franchi les 5 millions de copies vendues dans le monde. Un joli score, d'autant qu'il est effectué en l'espace de quatre mois d'exploitation seulement et que les ventes vont continuer de grimper, surtout avec l'arrivée de la version VR, prévue prochainement. A titre de comparaison, Resident Evil 2 Remake avait nécessité 10 mois pour dépasser les 5 millions de ventes, lui qui était déjà considéré comme un gros succès populaire pour Capcom. De quoi permettre à l'éditeur japonais de travailler sur d'autres remakes de la licence et de galvaniser d'autres studios (comme Konami avec Silent Hill) de faire la même chose avec leurs gloires passées.