Resident Evil 4 : 10 millions de ventes et des indices sur Resident Evil 9, on vous explique tout

Resident Evil 4 Remake franchit un cap historique : plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et ce, en un temps record pour la franchise. Lancé en mars 2023, ce remake du classique de 2005 s'impose comme le titre le plus rapidement vendu de la série, surpassant même les performances de Resident Evil 2 Remake et Resident Evil Village. Cette réussite s'inscrit dans une dynamique plus large, puisque Capcom envisage déjà de revisiter d'autres titres de la saga, comme Resident Evil 5 et Code Veronica, selon des rumeurs qui gambadent sur les internets. Dans la foulée de cette annonce des 10 millions pour Resident Evil 4, de nombreux internautes estiment que Capcom a laissé des indices à la fin de vidéo qui laissent entrevoir des allusions à un potentiel Resident Evil 9, alimentant les spéculations des fans sur les prochaines orientations de la série. Certains fans ont en effet remarqué que des panneaux en bois, disposés d'une certaine manière, formaient le chiffre romain "IX", soit 9, alimentant les spéculations sur une allusion à Resident Evil 9.











Selon des rumeurs relayées par des insiders comme Dusk Golem, Resident Evil 9 se déroulerait quatre ans après les événements de Resident Evil Village. L'intrigue impliquerait Leon S. Kennedy et Jill Valentine enquêtant sur une île où une entreprise crée des clones d'Eveline à l'aide du Megamycete. Au cours de leur mission, ils seraient infectés, subissant des hallucinations et entendant la voix d'Eveline. On attend évidemment que Capcom prenne la parole sur le sujet.