Resident Evil 4 Remake : le succès continue, les 9 millions de ventes sont franchies

Les fêtes de fin d'année ont visiblement été fructueuses pour Capcom et son Resident Evil 4 Remake. Dans un tweet posté il y a quelques heures, on apprend en effet que le jeu a franchi le seuil des 9 millions de copies vendues dans le monde, depuis sa sortie en mars 2023. Autant vous dire que la licence se porte bien, surtout cet épisode en particulier qui tient une part très importante dans le coeur des fans de la série. Il faut dire que le lancement avait été tronitruant, puisque 3 millions d'exemplaires avaient été écoulés dès les premiers jours, mais le titre est devenu un long-seller puisque les 9 millions ont été réalisés en moins de deux ans. Capcom s'est donc fendu d'un message et d'un joli dessin pour annoncer la bonne nouvelle et remercie sa communauté pour le soutien. Un neuvième épisode est actuellement en cours de développement et c'est Koshi Nakanishi, la game director de Resident Evil 7, qui est derrière le projet. Reste à savoir s'il s'agira d'un épisode en vue subjective ou d'un titre qui proposera une vue caméra à l'épaule...