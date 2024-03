Resident Evil 4 Remake : nouveau record de vente pour Capcom

Les ventes pour Resident Evil 4 Remake continuent de progresser et l'on apprend aujourd'hui que le titre a franchi le seuil des 7 millions de ventes réalisées en une petite année. C'est un record pour Capcom qui était déjà ravi des performances du remake de Resident Evil 2 à l'époque et ses 5 millions de copies écoulées sur la même période de commercialisation, soit en 12 mois. De quoi conforter les éditeurs à multiplier les remakes, puisque le public est lui aussi au rendez-vous. On rappelle d'ailleurs que selon Christophe Gans qui se confiait à nous lors de notre entretien en Juin 2022 que ce sont les succès des remakes de Resident Evil en 2019 et 2020 qui ont poussé Konami à relancer la saga Silent Hill et proposer à la fois des remakes et des nouveaux épisodes. De toutes les façons, si tout le monde s'y retrouve, éditeurs, studios comme joueurs, c'est du win-win comme diraient les experts en marketing.