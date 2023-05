Resident Evil 4 Remake : le mode VR arrive en exclu sur PSVR 2, première vidéo

Capcom était assez présent lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023, puisque l'éditeur a présenté trois jeux lors de l'événement : Street Fighter 6, Dragon's Dogma et la version VR de Resident Evil 4 Remake. Une annonce que beaucoup de joueurs attendaient, surtout les possesseurs du casque de réalité virtuelle à 600€ qui n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis des expériences VR de courte durée. Mais Capcom arrive à la rescousse avec un Resident Evil 4 Remake entièrement jouable en réalité virtuelle et exclusivement sur PS VR 2. De quoi redonner foi aux 600 000 personnes qui ont investi dans l'appareil et qui n'ont qu'une envie : se faire peur.La date de sortie n'a pas été communiquée, mais Capcom promet une prise de parole prochainement. Classique.