Resident Evil 4 Remake : un démarrage spectaculaire, vers le plus gros succès de la licence ?

Trois millions de copies en seulement deux jours d'exploitation, le lancement de Resident Evil 4 Remake est, on peut le dire, spectaculaire. Dans le communiqué publié par Capcom , on apprend que ces chiffres ont été obtenus les vendredi 24 et du samedi 25 mars, ce qui prouve que non seulement le jeu était attendu, mais que Capcom est devenu l'éditeur à suivre en matière de business model. Depuis les remakes de Resident Evil 2 en 2019 (3 millions en 5 jours) et Resident Evil 3 l'année suivante en 2020 (2 millions en 5 jours), tous les éditeurs espèrent le même succès quand il est question de restaurer des vieux titres. Ce sont d'ailleurs ces succès qui ont galvanisé et poussé Konami relancerla franchise Silent Hill, dont plusieurs projets sont en cours. Il n'y a plus qu'à attendre l'évolution de ces chiffres pour savoir si Resident Evil 4 Remake va réussir à enregistrer la plus grosse performance de la licence...