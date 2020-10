Resident Evil 4 : Shinji Mikami (le créateur de la série) pense qu'il était à son apogée

Shinji Mikami pense que la période pendant laquelle il a travaillé sur Resident Evil 4 correspond à son apogée. C'est en effet ce qu'il confie dans un documentaire consacré au créateur du survival horror de Capcom, en n'hésitant pas à faire un parallèle avec les autres créateurs de l'industrie. "Vous changez en fonction de l'expérience que vous acquérez, explique-t-il. Quand vous êtes jeune, vous avez une bonne idée de toutes les choses à faire. Vous êtes plein d'énergie, de coeur et d'endurance. Malgré tout, vous manquez d'expérience ; du coup, même si vous êtes motivé, vous n'avez pas cette maturité qui permet de réunir les idées et de présenter les choses aux joueurs de manière simple."Il poursuit : "D'un autre côté, lorsque vous gagnez de l'expérience, vous savez comment satisfaire les joueurs de manière efficace. Toutefois, cette saveur commence à s'éteindre. A ce moment-là, créer un jeu demande beaucoup d'énergie, vous passez énormément de temps dessus, ce qui a un impact encore plus dur sur votre ténacité. Dans l'ensemble, si vous combinez toutes les compétences, je pense que les créateurs sont à leur apogée dans la trentaine. Lorsque j'ai fait Resident Evil 4, j'avais 39 ans ; je pense que j'étais à mon maximum. [...] Après 40 ans, vous commencez à réaliser l'énergie que demande le développement d'un jeu. Sincèrement, ça devient plus difficile."Désormais à la tête du studio Tango Gameworks, Shinji Mikami est actuellement à l'oeuvre sur Ghostwire : Tokyo (dont la sortie est prévue pour 2021) après avoir travaillé sur The Evil Within (2014) et The Evil Within 2 (2017). Selon des bruits de couloir relayés par Video Games Chronicle en avril dernier , il aurait été approché par M-Two qui plancherait sur un remake de Resident Evil 4. Tout en déclinant l'offre, il aurait validé le projet. Le jeu devrait arriver en 2022.